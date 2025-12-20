Les 12 coups de midi du 20 décembre : Cyprien continue, une nouvelle étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 20 décembre 2025, 93ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce samedi midi à la surprise générale dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir découvert l’étoile mystérieuse hier à la surprise générale (voir notre article), il a signé une victoire à 1000 euros aujourd’hui.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 20 décembre, une nouvelle étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte monter à 445.549 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, pas grand chose mais ça ressemble à un paysage de désert. Impossible à ce stade d’en savoir plus !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

