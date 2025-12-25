« Hugo Cabret » : votre film cet après-midi sur France 2 (25 décembre 2025)



« Hugo Cabret », c’est le film qui vous attend ce jeudi après-midi sur France 2. Un film réalisé par Martin Scorsese avec Asa Butterfield et Chloë Grace Moretz dans les rôles principaux.





A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Hugo Cabret » : l’histoire

Hugo Cabret raconte l’histoire d’Hugo, un orphelin qui vit caché dans une gare parisienne des années 1930, où il entretient les horloges et cherche à réparer un mystérieux automate lié à son père, une quête qui le mènera à redécouvrir la magie du cinéma et le passé de Georges Méliès.



Avec : Asa Butterfield (Hugo Cabret), Chloë Grace Moretz (Isabelle), Ben Kingsley (Georges Méliès), Sacha Baron Cohen (l’Inspecteur de la gare), Helen McCrory (Lisette), Michael Stuhlbarg (René Tabard), Christopher Lee (Monsieur Labisse).

Vidéo bande-annonce

Et on finit avec un extrait vidéo de votre film…