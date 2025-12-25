Tout le monde veut prendre sa place : pourquoi le jeu de Cyril Féraud est déprogrammé ce 25 décembre ?



En ce jour de Noël, France 2 a fait le choix de déprogrammer le jeu « Tout le monde veut prendre sa place », animé chaque jour par Cyril Féraud, afin de proposer à ses téléspectateurs la messe de Noël en direct.











Cette diffusion spéciale s’inscrit dans la tradition du service public, qui met chaque année à l’antenne les grands rendez-vous religieux à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le jeu de la mi-journée laisse donc exceptionnellement sa place à cette célébration, permettant aux fidèles de suivre la messe depuis chez eux.

Les fans de « Tout le monde veut prendre sa place » peuvent toutefois se rassurer : il ne s’agit que d’une parenthèse festive. Dès demain, vendredi 26 décembre, le jeu fera son retour à l’antenne, avec Vincent, l’actuel Champion, prêt à défendre à nouveau son fauteuil face à de nouveaux challengers.

Une programmation spéciale pour Noël, avant un retour rapide à la normale sur France 2.



