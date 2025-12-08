« La disparue de Compostelle » : le final ce soir sur France 2 (8 décembre 2025)



Publicité





« La disparue de Compostelle » au programme TV du lundi 8 décembre 2025 – Ce lundi soir, France 2 termine la diffusion de la mini-série inédite « La disparue de Compostelle », avec Olivia Côte, Nicole Calfan, et Samir Boitard.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« La disparue de Compostelle » – présentation

Jeanne Nogarède, gendarme en zone rurale dans son village natal de Saint-Guilhem-le-Désert, porte encore le poids de l’affaire de « La disparue de Compostelle », son plus grand échec. Le 26 novembre 2020, à 7 h 30, Emma Vivian, la fille d’une amie d’enfance, a quitté son domicile pour se rendre à l’école et n’a jamais réapparu. Cinq ans plus tard, un élément inédit bouleverse l’enquête : Jeanne découvre qu’une vidéo générée par intelligence artificielle, montrant Emma racontant face caméra ce qui lui serait arrivé, a été mise en ligne. Le témoignage contient un détail que seule la personne qui l’a enlevée… ou sa mère… pouvait connaître.

Vos épisodes du 8 décembre 2025

Épisode 3 : La maire du village, Léa Romblin, se retrouve publiquement mise en cause dans l’affaire de la disparition d’Emma. Alors que la tension grimpe au sein de la communauté, une équipe du génie civil entame des fouilles dans son jardin afin d’y dénicher d’éventuels indices.



Publicité





Épisode 4 : Jeanne apprend que Guy Tessier, l’oncle d’Emma, entretenait avec elle une relation trouble. Rongé par la culpabilité, il finit par avouer le meurtre de la maire, convaincu qu’elle avait un lien avec la disparition. Pourtant, le sort d’Emma reste un mystère… jusqu’au dénouement final.

Le casting

Avec Olivia Côte (Jeanne Nogarède), Nicole Calfan (Alice Nogarède), Samir Boitard (Julien Barthes), Carole Bianic (Lea Romblin), Vincent Deniard (Gerome Rousseau), Cécile Rebboah (Christine Vivian), Sébastien Libessart (Alain Legendre), Anouk Féral (Dominique Legendre), François-Dominique Blin (Guy Toussain), Nick Mukoko (Alex Nonda), Benoît Rabille (Marc Pougeol), Claire Magnin (Béatrice Lerel), Inès Ouchaaou (Samia Bomare)