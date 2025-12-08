L’amour est dans le pré du 8 décembre : spéciale 20 ans ce soir sur M6



Publicité





L’amour est dans le pré du 8 décembre 2025 – C’est une spéciale 20 ans de « L’amour est dans le pré » qui vous attend ce lundi soir sur M6 avec Karine Le Marchand et les agriculteurs emblématiques de l’ensemble des saisons.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







Publicité





L’amour est dans le pré du 8 décembre, présentation de la spéciale 20 ans

Pour les 20 ans de “L’amour est dans le pré”, Karine Le Marchand a pris la direction de la Drôme, écharpe de maire du village ADP sur les épaules. Autour d’elle, une centaine d’anciens participants, toutes saisons confondues, sont venus en famille pour une journée ponctuée de surprises et d’annonces exclusives.

Dans une atmosphère bucolique, l’animatrice mène une grande fête pleine d’émotions et d’animations aux côtés des enfants ADP. Moment phare de la journée : plusieurs couples emblématiques ont renouvelé leurs vœux, ressortant pour l’occasion leurs tenues de mariage.



Publicité





Entre éclats de rire et larmes de bonheur, ces instants chaleureux montrent qu’un amour sincère peut durer “sans filtre, sans réseaux et sans pesticide”. Une célébration qui rappelle qu’en amour, comme à la ferme, la magie réside dans l’art de continuer à semer après la moisson.

VIDÉO L’amour est dans le pré du 8 décembre, extrait