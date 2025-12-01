« La disparue de Compostelle » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (1er décembre 2025)



Publicité





« La disparue de Compostelle » au programme TV du lundi 1er décembre 2025 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « La disparue de Compostelle », avec Olivia Côte, Nicole Calfan, et Samir Boitard.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« La disparue de Compostelle » – présentation

Jeanne Nogarède, gendarme en zone rurale dans son village natal de Saint-Guilhem-le-Désert, porte encore le poids de l’affaire de « La disparue de Compostelle », son plus grand échec. Le 26 novembre 2020, à 7 h 30, Emma Vivian, la fille d’une amie d’enfance, a quitté son domicile pour se rendre à l’école et n’a jamais réapparu. Cinq ans plus tard, un élément inédit bouleverse l’enquête : Jeanne découvre qu’une vidéo générée par intelligence artificielle, montrant Emma racontant face caméra ce qui lui serait arrivé, a été mise en ligne. Le témoignage contient un détail que seule la personne qui l’a enlevée… ou sa mère… pouvait connaître.

Vos épisodes du 1er décembre 2025

Épisode 1 : Dans un village paisible, la disparition inexpliquée de la petite Emma plonge les habitants dans la stupeur. Cinq ans plus tard, Jeanne Nogarède, gendarme, relance l’enquête après la mise en ligne d’une vidéo reconstituée d’Emma, ravivant chez sa mère, Christine, l’espoir de découvrir enfin la vérité.



Publicité





Épisode 2 : La diffusion de la vidéo d’Emma ouvre de nouvelles pistes, dont un mystérieux blog anonyme. Jeanne met au jour des informations déstabilisantes impliquant plusieurs villageois, tandis que Christine demeure convaincue que sa fille est toujours en vie.

Le casting

Avec Olivia Côte (Jeanne Nogarède), Nicole Calfan (Alice Nogarède), Samir Boitard (Julien Barthes), Carole Bianic (Lea Romblin), Vincent Deniard (Gerome Rousseau), Cécile Rebboah (Christine Vivian), Sébastien Libessart (Alain Legendre), Anouk Féral (Dominique Legendre), François-Dominique Blin (Guy Toussain), Nick Mukoko (Alex Nonda), Benoît Rabille (Marc Pougeol), Claire Magnin (Béatrice Lerel), Inès Ouchaaou (Samia Bomare)