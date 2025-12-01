« Menace imminente » du 1er décembre 2025 : le final ce soir sur TF1



Menace imminente au programme TV du lundi 1er décembre 2025 – Ce lundi soir, TF1 termine la diffusion de sa nouvelle série « Menace imminente » avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger dans les rôles principaux.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Vos épisodes du 1er décembre 2025

Episode 5 : Tom est retrouvé inconscient au cœur de la forêt. Abadi réalise alors qu’Elsa l’a manipulé. Il se rend à son bureau pour l’affronter, mais se fait enlever en chemin par les hommes de main d’Elsa, un gang chinois. Au même moment, Giroud localise la cachette de Karen et s’y rend avec son équipe d’intervention, mais la planque est vide. Pendant ce temps, Oriana et sa collègue Ronit découvrent que leur supérieur — qui est également le patron d’Abadi — est impliqué dans la fuite du « Speed Monkey ».

Episode 6 : Giroud parvient à mettre la main sur l’ordinateur de Karen et découvre, stupéfaite, que celle-ci prépare avec Duran une attaque visant un sommet réunissant plusieurs chefs d’État au Salon de la Tech, près de Paris. De son côté, Abadi, libéré par les Chinois qui le détenaient, se précipite chez Elsa Atkine pour l’interroger, mais l’entrevue dégénère rapidement… Oriana transmet alors à Abadi les images qui révèlent l’identité de la personne à l’origine de la fuite du Speed Monkey. En route pour le Salon de la Tech afin de confronter le responsable, Abadi rejoint Giroud. Ensemble, ils parviennent à empêcher le pire lors d’un ultime affrontement tendu avec Karen, déterminée à régler un différend personnel par la violence…



« Menace imminente » : rappel de la présentation

Patrick Bruel prête ses traits à Zeev Abadi, figure mythique du renseignement israélien rappelée en urgence pour retrouver un agent félon qui a dérobé un logiciel ultra-dangereux, conçu dans le plus grand secret par l’armée israélienne et utilisé pour la première fois à Paris. Son investigation rejoint rapidement celle de Fleur Giroud (Natacha Lindinger), policière française de l’antiterrorisme chargée d’éclaircir une disparition inexpliquée à l’aéroport Charles-de-Gaulle.

Peu à peu, les deux affaires se confondent en une seule et lancent les protagonistes dans une traque haletante de 72 heures. Ancien couple au passé trouble, Abadi et Giroud devront affronter autant la menace terroriste que leurs propres blessures.

Personnages et interprètes

Avec : Patrick Bruel (Zeev Abadi), Natacha Lindinger (Fleur Giroud), Christiane Millet (Françoise Beauregard), Gaia Weiss (Karen Mets), Cyril Gueï (Edouard Duran), Aviv Pinkas (Oriana Talmor), Jérémie Déthelot (Christian), Talya Bertfeld (Ronit), Jérémie Galiana (Yeremy Yereminsky), Agathe Mougin (Joëlle), Ohad Knoller (Colonel Rottelman), Jonathan Brenner (Yaniv Meidan), Guillaume Clerice (Lieutenant Mallet), Michael Charny (Ofir), Noam Boukobza (Tomer), Alex Henri (Tom Giroud), Jaléane Ortega (Ola Yererminsky), Benjamin Gauthier (Julien Hartabi), Radoslav Majerik (Anatoly Gorki), Barry Johnson (Harlod Perkins), Philippe Richardin (Le médecin légiste), Ariel Yagen (Soldat Blanchisserie)