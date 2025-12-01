« Mon nom est personne » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (1er décembre 2025)



« Mon nom est personne » : histoire et interprètes du film de France 3. Ce soir, lundi 1er décembre 2025, France 3 rediffuse le film avec Terence Hill, « Mon nom est personne ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming sur FranceTV.







« Mon nom est personne » : l’histoire

Jack Beauregard, légende vivante de l’Ouest américain, souhaite prendre sa retraite et embarquer pour l’Europe. Mais un jeune pistolero espiègle et admiratif, qui se fait appeler Personne, rêve de voir son idole entrer dans l’histoire avec un dernier exploit héroïque.

Personne tente alors par tous les moyens d’amener Beauregard à affronter le terrible « Wild Bunch », un gang de plusieurs centaines d’hommes. Entre humour, mélancolie et scènes d’action mémorables, le film revisite le western avec une touche à la fois épique et comique.

Avec Henry Fonda (Jack Beauregard), Terence Hill (Personne), Jean Martin (Sullivan), R.G. Armstrong (Red), Leo Gordon (Jim), et Neil Summers (Squirrel)



