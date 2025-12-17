

Publicité





La Grande Librairie du 17 décembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 17 décembre 2025 : invités et sommaire

Quels livres glisserez-vous sous vos sapins ? Pour la dernière émission de l’année, Augustin Trapenard reçoit Laurent Mauvignier, Clara Dupont-Monod, Maxime Chattam, Benjamin Lacombe et Laurine Roux.

🟦 Laurine Roux – Trois fois la colère (Éditions du Sonneur)

Dans ce roman puissant, Laurine Roux nous entraîne à l’époque des croisades pour une fresque saisissante sur la vengeance, la domination masculine et la force presque magique de la nature. Porté par une langue sensorielle et déroutante, Trois fois la colère est une lecture intense qui ne laisse pas indemne.



Publicité





🟩 Benjamin Lacombe – La Petite Fille aux allumettes (Albin Michel)

Illustrateur incontournable, Benjamin Lacombe continue de réinventer les grands classiques. Il présente ici sa relecture poétique de La Petite Fille aux allumettes, mais aussi sa vision très personnelle de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, sublimée par son trait unique et onirique.

🟥 Maxime Chattam – 8,2 secondes (Albin Michel)

Le maître du thriller est de retour avec un roman haletant. Deux femmes, deux vies, entre un lac isolé et New York, liées par un secret troublant. 8,2 secondes est un polar glaçant, addictif, à l’efficacité redoutable, digne des plus grands suspense hitchcockiens.

🟨 Clara Dupont-Monod – La confrontation (Albin Michel)

Après son Goncourt des lycéens, Clara Dupont-Monod propose un roman tendu et audacieux. Un face-à-face intense entre un négociateur du GIGN et un preneur d’otages qui prétend être… Elon Musk. Une satire brillante et actuelle, aussi divertissante que percutante.

🟦 Laurent Mauvignier – La maison vide (Éditions de Minuit)

Lauréat du prix Goncourt, Laurent Mauvignier revient sur son roman monumental. La maison vide explore la famille, les silences et les blessures transmises de génération en génération, tout en célébrant la littérature comme refuge et force de réparation.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 17 décembre 2025 à 21h sur France 5.