Un Si Grand Soleil Spoiler : terrible drame, Hélène poignardée en prison ! (épisode du 19 décembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1818 du 19 décembre 2025 – C’est un terrible drame qui vous attend dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Alors qu’Hélène a découvert que sa co-détenue, Zoé, prépare un coup, elle a refusé que Florent demande son changement de cellule afin d’obtenir des infos et négocier une remise de peine.











Florent, terrible inquiet de ce qui pourrait arriver à Hélène, veut alerter le procureur. Mais il ne peut pas le recevoir avant une semaine et ne le prend pas au téléphone ! Il confie à Johanna qu’il a peur pour la vie d’Hélène, d’autant que Zoé a un complice dans le personnel de la prison…

Florent a raison de s’inquiéter : en prison, le gardien a entendu sa conversation avec Hélène et a prévenu Zoé. Ils comptent se débarrasser d’Hélène ! Au moment de partir pour la douche, il donne discrètement un couteau à Zoé. Plus tard, alors qu’Hélène prend sa douche, Zoé place le couteau dans sa serviette… Une autre femme arrive ensuite, elle récupère le couteau et poignarde Hélène !

Hélène s’effondre instantanément sur le sol de la douche… Le sang coule… Est-elle morte ? Suspense.



