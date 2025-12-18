« La mission secrète de la mère Noël » : votre téléfilm de Noël ce 18 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« La mission secrète de la mère Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 17 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La mission secrète de la mère Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La mission secrète de la mère Noël » : l’histoire, le casting (rediffusion)

La veille de Noël 1989, Elizabeth Lane, alors enceinte, est surprise par des contractions soudaines. Obligée de s’arrêter dans un restaurant de la petite ville de Brookswood, elle y trouve une aide providentielle : ce soir-là, le conseil municipal y fête Noël et, parmi les convives, se trouve un médecin. Tous se mobilisent spontanément pour venir en aide à la jeune femme et permettre la naissance de son bébé.

Près de trente-cinq ans plus tard, Elizabeth est à la tête d’un empire de cosmétiques estimé à un milliard de dollars. Sa fille Evie est devenue une jeune femme généreuse et bienveillante, mais aussi trop choyée et superficielle au goût de sa mère. Pour lui donner une leçon, Elizabeth lui confie une mission : retrouver, grâce à une photo prise le soir de sa naissance, les personnes qui leur ont porté secours et réaliser leurs vœux de Noël. En cas d’échec, Evie sera privée de son héritage. Elle se rend alors à Brookswood et fait appel à Kyle Newman, un avocat, pour l’accompagner dans cette quête.



Avec : Taylor Cole (Evie Lane), Kevin McGarry (Kyle Newman), Sarah-Jane Redmond (Elizabeth Lane), Eric Keenleyside (Jack Marshall)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Le voeu magique de Noël ».

« Le voeu magique de Noël » : l’histoire et le casting

Emma élève seule sa fille Lily. À l’approche de Noël, la petite fille regrette que sa mère n’ait personne dans sa vie. Elle décide alors de participer à un concours de vœux organisé par un grand magasin… et le remporte. Zach, un employé de l’enseigne, se démène pour exaucer le souhait de Lily et fait venir de New York Clark, un homme qui se révèle vite égocentrique et superficiel. Emma accepte d’entrer dans le jeu, jusqu’au moment où elle comprend que celui qui lui correspond vraiment est Zach, pour le plus grand bonheur de Lily.

Avec : Jeananne Goosen (Emma Morgan), Zach Smadu (Zach Mitchell), Ai Barrett (Lily Morgan), Anthony Bewlz (Clark Winters)