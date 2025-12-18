Plus belle la vie spoiler : une énorme surprise pour Chloé ! (19 décembre 2025)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 19 décembre 2025 – Chloé sera-t-elle avec sa fille pour Noël dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors que Charles, Thomas et Gabriel se mobilisent pour réunir mère et fille, dans l’épisode du vendredi 19 décembre, ils sont tous les trois placés en garde à vue après être allés chercher la juge sur son lieu de vacances !











Publicité





A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie, encore plus belle » : la série déprogrammée pendant les fêtes sur TF1

Armand Billard annonce la nouvelle à Chloé et Baptiste, ils sont accusés de l’enlèvement de la juge, qu’ils auraient ramenée de force à Marseille ! Il craint que ça ait des conséquences négatives pour Chloé et ses chances de récupérer Elena…

Au commissariat, c’est Idriss qui se charge d’eux. La juge veut les voir les uns après les autres dans son bureau ! Charles y va le premier, déterminé à se faire entendre…



Publicité





En fin de journée, Chloé est désespérée. Elle confie à Baptiste qu’elle est terrifiée à l’idée de retourner en prison à cause de leur dérapage. Soudain, elle entend « maman »… Elena est cachée derrière le sapin de la place du Mistral, elle déboule et crie « surprise » ! Mme Huguneau remet les affaires d’Elena à Chloé, elle récupère enfin sa fille !

Plus tard, Thomas et Gabriel organisent un diner au Mistral pour fêter ça. Mathis et Elena jouent ensemble quand Charles entre. La petite Elena explique à Mathis que c’est son papi et Chloé fait la paix avec Charles. Il reste dîner avec eux, ils portent un toast pour lui souhaiter la bienvenue parmi eux !