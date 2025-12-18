Ça commence aujourd’hui du 18 décembre 2025 : sommaire



Ça commence aujourd’hui du 18 décembre 2025, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 18 décembre 2025 à 13h55 « L’amour au pied du sapin ! » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit placé sous le signe de l’émotion et des sentiments avec le thème « L’amour au pied du sapin ! ». Autour de Faustine Bollaert, des invités viennent partager leurs histoires d’amour marquantes, faites de rencontres inattendues, de retrouvailles ou de moments forts vécus pendant les fêtes de Noël, là où la magie du sapin a parfois changé le cours de leur vie.

Et à 15h : « C’est à quelques jours de Noël que leur vie a tourné au cauchemar… » (rediffusion)

Cette semaine, dans un nouvel épisode de « Ça commence aujourd’hui » consacré aux Noëls inoubliables, Faustine Bollaert accueille trois femmes dont la vie a basculé à l’approche des fêtes. Aude raconte comment, à Noël 2022, la mort brutale de Jason, son compagnon et père de leur nouveau-né, dans un accident de la route, a transformé un moment censé marquer un nouveau départ en l’épreuve la plus douloureuse de son existence. Delphine revient sur Noël 2016, assombri par une dispute avec son père, disparu quelques jours plus tard sans qu’ils aient pu se réconcilier, la plongeant dans une profonde culpabilité et une dépression. Enfin, Jessica témoigne du traumatisme vécu le soir du 25 décembre 2023, lorsqu’un incendie a ravagé son appartement : réveillée par ses fils, elle a réussi à fuir avec eux juste avant l’explosion, mais les séquelles psychologiques restent encore très présentes.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.