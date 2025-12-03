« Le club de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 3 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le club de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 3 décembre 2025 – Ce mercredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Le club de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le club de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Veronica n’a plus le choix : cette année, Noël marque pour elle le moment de repenser sa vie. Sa rencontre avec le club de Noël, un groupe de célibataires passionnés de cuisine comme elle, lui ouvre de nouvelles perspectives. Mais se lancer dans l’amour n’est jamais simple… Parviendra-t-elle à trouver la recette du bonheur ?



Avec : Ashley Newbrough (Veronica Cleary), Franco Lo Presti (Cullen Murdoch), Zoe Doyle (Marian), Patrice Goodman (Elise)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « A la recherche de la magie de Noël ».

« A la recherche de la magie de Noël » : l’histoire et le casting

Harrington Davis provoque un scandale en affirmant détester les fêtes de fin d’année, alors même qu’il doit sa fortune à ses romans de Noël. Pour sauver la sortie de son prochain ouvrage, April, responsable des relations publiques de sa maison d’édition, l’entraîne de force dans une tournée promotionnelle. Au fil du voyage, elle l’aide à s’ouvrir et à retrouver, malgré lui, la magie de Noël.

Avec : Lyndie Greenwood (April), Paul Campbell (Harrington), Oliver Rice (Chris), Robyn Bradley (La maire Lisa)