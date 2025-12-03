

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 3 décembre 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 3 décembre 2025 à 13h55 « Infidélité : mauvaise surprise pour Noël » (rediffusion)

Un Noël pas comme les autres attend nos quatre invitées. Camille découvre l’infidélité de son compagnon le 22 décembre ; leur couple se met en pause et, peu après, elle est contactée par Nicolas, le conjoint de la maîtresse de son compagnon, avec qui elle tisse une amitié née de leurs cœurs brisés. Il y a un an, alors qu’elle était enceinte de huit mois, Adeline a vu son fiancé quitter le domicile en invoquant un burn-out et un besoin de recul, avant qu’elle ne réalise qu’il était en réalité avec une autre femme. Le 24 décembre, Albane, qui travaille dans la boutique de son mari, voit entrer une inconnue demandant à le rencontrer ; une dispute éclate et elle comprend que son mari menait une double vie depuis cinq ans. Un Noël bouleversé pour chacune d’elles.

Et à 15h : « Acteur, danseur, écrivain, chorégraphe : ils ont réalisé leur rêve d’enfant ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur son plateau quatre artistes qui ont chacun réalisé leurs rêves d’enfant : Samy Naceri, dont la découverte de la télévision a éveillé l’envie de devenir comédien et de partager un jour l’affiche avec Belmondo, rêve amorcé grâce à sa rencontre avec Luc Besson ; Antony Colette, danseur professionnel et vainqueur de la dernière saison de « Danse avec les stars », émission qui lui a donné le goût de la danse et dans laquelle une surprise l’attend ; Mélissa Da Costa, autrice à succès qui, après avoir longtemps pensé qu’être publiée était hors de portée, a profité d’une période de chômage pour écrire un roman qu’elle a d’abord fait lire autour d’elle avant de le déposer sur une plateforme d’auteurs amateurs, début de sa réussite ; et enfin Emmanuel Lenormand, metteur en scène et chorégraphe qui rêvait depuis l’enfance de monter sur scène et a quitté sa Normandie pour intégrer le milieu du spectacle à Paris. Une émission pleine de paillettes !



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.