Plus belle la vie spoiler : l’incroyable geste de Charles envers Chloé ! (4 décembre 2025)

Plus belle la vie en avance du 4 décembre 2025 – Yann est malhonnête dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Le père d’Elena n’a pas hésité à menacer Chloé et il va réitérer demain, dans l’épisode du jeudi 4 décembre.











Alors que Yann a encore une fois demandé à Chloé de démission de son job chez Charles Duvivier, ce dernier est dans le cabinet d’Ulysse Kepler et s’apprête à signer la cession de son entreprise à Yann Villeneuve, en présence de sa nièce. Sauf que pile au moment de signer, Chloé lui envoie un message vocal pour lui annoncer sa démission !

Bouleversé par l’annonce de Chloé, Charles annonce qu’il préfère reporter la signature ! La nièce de Charles n’apprécie pas alors qu’Ulysse raccompagne Charles. Elle demande à Yann de s’occuper de la femme de ménage, qu’elle appelle « boniche » et à qui elle reproche de prendre trop de place dans la vie de son oncle…



Pendant ce temps là, Charles retrouve Chloé au Pavillon des Fleurs. Il ne veut pas qu’elle démissionne et lui demande si ça a a un lien avec Yann… Il a compris qu’il avait quelque chose entre eux ! Quand Chloé dit vouloir se centrer sur meubler sa maison pour récupérer sa fille, Charles passe un coup de fil à quelqu’un à qui il demande de meubler la maison ! Il annonce à Chloé que les meubles seront livrés dans 3h ! Chloé est gênée mais aussi touchée, Charles lui dit « à demain ».

Le soir, Thomas passe voir Baptiste mais tombe sur Chloé… Elle lui dit qu’elle ne sait pas où est Baptiste, il travaille beaucoup le soir en ce moment. Thomas remarque les meubles et s’interroge… Chloé explique que ça vient du vieux monsieur pour qui elle fait le ménage. Surpris, Thomas va voir Blanche au Pavillon des Fleurs : il accuse Chloé de profiter de cet homme !