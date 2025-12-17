Les 12 coups de midi du 17 décembre : 90ème victoire de Cyprien, l’étoile mystérieuse se dévoile



Les 12 coups de midi du 17 décembre 2025, 90ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 90ème victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et il a signé un Coup de Maître à 10.000 euros !











Les 12 coups de midi du 17 décembre, pas grand chose sur la nouvelle étoile mystérieuse

Cyprien a signé aujourd’hui une victoire à 10.000 euros synonyme donc de Coup de Maître. Il fait ainsi grimper sa cagnotte au magnifique total de 406.309 euros de gains et cadeaux. Pour la nouvelle étoile mystérieuse, il a pu faire une première proposition : Joe Jassin. Sans surprise, c’est raté ! On voit pour l’instant un ciel et des arbres.

Rappel de la nouvelle règle du Coup Fatal, qui remplace maintenant le Coup de Maître :

Premier pallier : après 3 bonnes réponses, 10 euros (ou 20 ou 30)

2ème pallier : après 6 bonnes réponses, 100 euros (ou 200 ou 300)

3ème pallier : après 9 bonnes réponses, 1000 euros (ou 2000 ou 3000)

4ème pallier : après 12 bonnes réponses, 10000 euros (ou 20000 ou 30000) : Coup de Maître et droit de proposer un nom pour l’étoile mystérieuse.

5ème pallier pour les fêtes de fin d’année : 50000 euros en cas de 3 bonnes réponses supplémentaires (soit 15 au total).

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



