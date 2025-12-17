Ça commence aujourd’hui du 17 décembre 2025 : sommaire



Ça commence aujourd'hui du 17 décembre 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 17 décembre 2025 à 13h55 « Un réveillon… et des contradictions ! (inédit)

Autour de Faustine Bollaert, des invités viennent raconter ces fêtes de fin d’année loin des clichés : entre joies affichées et réalités plus complexes, traditions familiales et tensions inattendues. Des témoignages forts et sincères qui montrent que, parfois, le réveillon peut rimer avec émotions contradictoires.

Et à 15h : « Femmes et humoristes : pourquoi ont-elles choisi de faire rire ? » (rediffusion)

Derrière leurs éclats de rire et leur humour décapant se dessinent des parcours de vie marqués par les épreuves, les blessures et la résilience : réunies par Faustine Bollaert, Joséphine Draï, Nicole Ferroni, Noémie de Lattre et Charlotte Dhénaux livrent un témoignage intime sur la façon dont l’humour est devenu pour elles un refuge, une arme et un moyen d’expression. De l’enfance marquée par l’insécurité et l’amnésie traumatique de Noémie de Lattre, à la reconversion audacieuse de Nicole Ferroni quittant l’enseignement pour la scène, en passant par le choix radical de Charlotte Dhénaux d’oser l’humour engagé sur le handicap, chacune raconte comment le rire s’est imposé comme une nécessité vitale, transformant la douleur en force et donnant naissance à un collectif de femmes à la fois drôles, courageuses et profondément attachantes.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.