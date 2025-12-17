Demain Nous Appartient du 17 décembre : la vérité éclate, Charles trahit sa mère (résumé + vidéo épisode 2097 en avance)



Demain nous appartient du 17 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2097 de DNA – La vérité sur le père de Jack et Lizzie va finalement éclater ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Après avoir parlé à ses enfants, Audrey dit la vérité à Clément et Théophile… De son côté, Charles trahit sa mère.





Demain nous appartient du 17 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2097

William et Aurore s’inquiètent du comportement distant de Manon et craignent qu’elle ne quitte le foyer avec Nordine. Pensant à un déménagement, ils les confrontent, mais apprennent finalement qu’ils partent seulement passer Noël en Laponie. William est rassuré, tandis qu’Aurore vit ce départ comme un abandon. Blessés, les parents décident de ne pas offrir de cadeau de Noël à Manon et de lui faire payer un loyer à son retour.

De son côté, Victor découvre que Philippine voulait s’associer à Bart et la met en garde. Elle assure à Victor qu’il fait toujours partie du projet mais elle compte associer Bart pour l’avoir dans la poche… Elle lui conseille de chercher qui a écrit la lettre anonyme pour sème la discorde autour du projet. Le soir, on découvre que c’est Charles qui en est l’auteur :il a la lettre sur son ordinateur ! Il a voulu provoquer un clash et faire tout échouer, sans que sa mère ne s’en doute.



Jack et Lizzie apprennent que Clément n’est pas leur père biologique, mais Théophile. Audrey finit par révéler la vérité aux deux hommes, provoquant une profonde trahison. Clément s’éloigne mais partage un dernier moment avec les jumeaux. Théophile envisage de quitter Sète, mais Damien tente de le convaincre de rester et d’assumer ses responsabilités.

VIDÉO Demain nous appartient du 17 décembre – extrait de l’épisode

