Les 12 coups de midi du 26 décembre : Cyprien se fait peur, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 26 décembre 2025, 98ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a donné plusieurs mauvaises réponses sur le Coup Fatal, on peut dire qu’il s’est fait mais au final il a signé une victoire à 1000 euros.


Les 12 coups de midi du 26 décembre, toujours le désert d’Oman sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien totalise ainsi 473.149 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, un seul indice est pour l’instant visible : une photo de fond représentant le désert d’Oman. Ce décor renvoie notamment aux films « Dune » et « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », tous deux tournés sur place. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, la piste mènerait plutôt vers Mark Hamill, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley. Affaire à suivre au fil des prochains indices !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


