Star Academy 2025 : les salaires astronomiques des profs enfin révélés !

Alors que la Star Academy 2025 bat son plein sur TF1 et que la grande finale est attendue début février, le magazine Public lève le voile sur un sujet ultra sensible : les salaires faramineux de l’équipe pédagogique du château de Dammarie-les-Lys. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les montants donnent le tournis…











Michaël Goldman : un salaire qui explose

À la tête de la Star Ac, Michaël Goldman aurait vu sa rémunération plus que doubler en un an. Selon Public, le directeur toucherait 170 000 euros pour la saison 2025, contre 70 000 euros en 2024.

Toujours d’après le magazine, il aurait même posé ses conditions pour rempiler, réclamant 10 000 euros par semaine afin de rester à son poste. Une exigence acceptée par la production, au vu du succès toujours au rendez-vous.

Jonathan Jenvrin et les profs stars bien payés

Côté danse, Jonathan Jenvrin ne serait pas à plaindre : il percevrait 85 000 euros pour la saison. Les deux figures incontournables de l’expression scénique et du chant, Marlène Schaff et Sofia Morgavi, toucheraient quant à elles 68 000 euros chacune.



Côté théâtre, Papy, le prof emblématique, empocherait 51 000 euros pour la saison.

Pas d’équité pour les répétitrices

Mais la véritable surprise – et potentiellement le scandale – concerne les répétitrices. Toujours selon Public, Luce Bernardoni et Fanny Delaigue, qui assureraient exactement le même travail, ne seraient pas payées de manière équitable : 68 000 euros pour Luce Bernardoni contre 42 500 euros pour Fanny Delaigue. Un écart de plus de 25 000 euros qui interroge, et qui pourrait bien faire grincer des dents en interne…

Des salaires à la hauteur du succès ?

Avec des audiences solides et une Star Academy redevenue un pilier de TF1, la production semble prête à mettre le prix pour conserver son équipe phare.

👉 Une chose est sûre : au château, ce ne sont pas seulement les élèves qui gagnent gros.