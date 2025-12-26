« Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû » : votre film inédit cet après-midi sur France 2 (26 décembre 2025)



« Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû », c’est le film inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur France 2. Un film réalisé par Guillaume Maidatchevsky, avec Corinne Masiero et Capucine Sainson-Fabresse dans les rôles principaux.





A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû » : l’histoire

Clémence, une fillette de 10 ans, recueille un chaton intrépide qu’elle prénomme Rroû, découvert sur les toits de Paris. Lorsqu’elle part vivre à la campagne, au cœur des Vosges, Rroû découvre un monde nouveau, sauvage et fascinant. Entre explorations, rencontres inattendues et épreuves de la vie, l’enfant et son chat vont tisser un lien profond et grandir ensemble au fil d’une aventure pleine de tendresse, de liberté et d’émotions.



Avec Capucine Sainson-Fabresse (Clémence), Corinne Masiero (Madeleine), Lucie Laurent (Isa, la mère de Clémence), Nicolas Casar-Umbdenstock (Fred, le père de Clémence), Juliette Gillis (la copine de Clémence)

Vidéo bande-annonce

Et on finit avec un extrait vidéo de votre film…