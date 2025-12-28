Les 12 coups de midi du 28 décembre : 100ème victoire de Cyprien, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 28 décembre 2025, 100ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a signé une 100ème victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi, qui semble inarrêtable, a signé une victoire à 200 euros aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 28 décembre, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

L’incroyable cagnotte personnelle de Cyprien arrive au total de 473.899 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a encore et toujours un seul indice est pour l’instant visible : une photo de fond représentant le désert d’Oman. Ce décor renvoie notamment aux films « Dune » et « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », tous deux tournés sur place. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, la piste mènerait plutôt vers Mark Hamill, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley. Affaire à suivre au fil des prochains indices !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



