Vivement Dimanche du 28 décembre 2025 : les invités de Michel Drucker

Par /

Publicité

Vivement Dimanche du 28 décembre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.


Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.

Vivement Dimanche du 28 décembre 2025 : les invités de Michel Drucker
FTV


Publicité

Vivement Dimanche du 28 décembre 2025 : les invités

Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 Aujourd’hui il reçoit en première partie : Cyril Féraud, Laurent Luyat, Salvatore Adamo, Lola Dubini, et Camille Cerf..


Publicité

👉 Et dans une seconde partie : Lorie, Nathalie Péchalat, Antoine Hamel, Léa Deturche, Solène Maquère, Julia Vaneri, et Emmanuel Chaunu..

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

A LIRE AUSSI
Audiences 27 décembre 2025 : « Meurtres à Saint-Martin » leader devant la Star Academy
Audiences 27 décembre 2025 : « Meurtres à Saint-Martin » leader devant la Star Academy
« Dolomites : piégés aux sommets » : votre nouvelle série ce soir sur France 3 (28 décembre 2025)
"Dolomites : piégés aux sommets" : votre nouvelle série ce soir sur France 3 (28 décembre 2025)
Audiences 26 décembre 2025 : « La chanson secrète » leader devant « Le comte de Monte-Cristo »
Audiences 26 décembre 2025 : « La chanson secrète » leader devant « Le comte de Monte-Cristo »
« Meurtres à Saint-Martin » : votre téléfilm inédit ce 27 décembre sur France 3 (histoire, interprètes)
Audiences 27 décembre 2025 : « Meurtres à Saint-Martin » leader devant la Star Academy


Publicité


Retour en haut