

Publicité





Reportages découverte du 28 décembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 28 décembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Quête de l’amour mode d’emploi » (inédit)

La France compte aujourd’hui 18 millions de célibataires : un habitant sur trois en province et un sur deux à Paris. Et pourtant, jamais les moyens de communiquer et de faire des rencontres n’ont été aussi nombreux. Déçus par les applications, beaucoup se tournent désormais vers des concepts innovants ou remis au goût du jour, comme les agences matrimoniales. Pendant un an, nous avons suivi quatre célibataires en quête de l’amour.

Et à 14h50 « La Plagne : les rois du planté de bâton » (rediffusion)



Publicité





C’est l’une des stations de ski les plus prisées au monde. Fondée en 1961, La Plagne accueille chaque hiver des dizaines de milliers de visiteurs. Avec ses 230 kilomètres de pistes, ses panoramas spectaculaires et ses 700 salariés répartis sur dix sites, la station alpine fait clairement partie des incontournables. Si certains ne font qu’y séjourner brièvement, d’autres y sont profondément attachés et œuvrent pour préserver son esprit de village savoyard. Restaurateurs, gendarmes, sportifs de haut niveau ou simples vacanciers : durant toute une saison, les équipes de Reportages découverte ont suivi ces passionnés de La Plagne.