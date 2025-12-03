Les 12 coups de midi du 3 décembre : Cyprien frôle l’élimination, on vous dit qui se cache sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 3 décembre 2025, 76ème victoire de Cyprien – On peut dire que Cyprien a eu chaud ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est passé dans le rouge et a frôlé l’élimination aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 3 décembre, un cygne sur l’étoile mystérieuse

Grâce à une question difficile où l’adversaire défié par Cyprien a échoué, ce dernier a gardé sa place de Maître de Midi. Et avec une erreur sur le Coup de Maître, Cyprien a remporté 2000 euros à partager et fait monter sa cagnotte au total de 351.404 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un cygne. Il s’ajoute aux précédents : Monte-Carlo en photo de fond et un chat noir !

Avec ce nouvel indice, chez Stars-Actu, on est convaincu qu’il s’agit bien de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+