Tout le monde veut prendre sa place : 80 victoires pour Vincent ! (3 décembre 2025)

Vincent a signé une 80ème victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion continue son parcours incroyable et il totalise désormais 99.000 euros de gains !


Capture FTV


Vincent n’est donc plus qu’à un cheveu de passer la barre des 100.000 euros de gains, ça pourrait se faire dès jeudi midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ».

Jusqu’où ira le Champion ? Suspense !

Tout le monde veut prendre sa place du 3 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 3 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv


