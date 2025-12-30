Les 12 coups de midi du 30 décembre : Cyprien continue, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 30 décembre 2025, 102ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais comme souvent depuis le lancement de la nouvelle règle, son advsersaire n’a pas brillé et il n’a gagné que 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 30 décembre, toujours rien de plus sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien monte ainsi à un total de 474.149 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, ça n’avance pas bien vite ! On a toujours pas le moindre indice en dehors de la photo de fond, le désert d’Oman. Ce décor renvoie notamment aux films « Dune » et « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », tous deux tournés sur place. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, la piste mènerait plutôt vers Mark Hamill, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley. Affaire à suivre au fil des prochains indices !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



