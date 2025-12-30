Star Academy, les évaluations de chant du 30 décembre : Sarah, Anouk et Bastiaan impressionnent, Victor et Théo se loupent, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 30 décembre 2025 – C’est ce mardi matin qu’avaient lieu les évaluations de chant de la semaine 11 de la Star Academy 2025. Rappelons que cette semaine, les académiciens passent un marathon d’évaluations avec le théâtre hier matin (résumé ici) et la danse hier après-midi (résumé ici).





Rappelons que le théâtre et la danse comptent pour 25% chacun de la note globale et le chant pour 50%. Il y aura 3 nominés à l’issue de ces évaluations, qui seront annoncés demain soir.







Pour ces évaluations de chant : Michaël Goldman, Sofia, Marlène, mais aussi Matthieu Gonet et Cécile Chaduteau.

Anouk ouvre le bal de ces évaluations sur « S.O.S d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine. Vocalement, ça frôle la perfection ! Les profs ont tous l’air ravis, Cécile a un grand sourire quand ça se termine. On est clairement sur une magnifique évaluation.



Léa passe ensuite sur « Lettre à France » de Michel Polnareff. Elle se trompe dans les paroles au début. Cécile est rapidement émue. Marlène a l’air captivée, Matthieu et Michaël ont le sourire.

Sarah a choisi « Je t’aime » de Lara Fabian. Elle nous sort du très très lourd aussi bien d’un point de vue vocal qu’en interprétation, les profs ont l’air emballés. Ils ont tous le sourire quand elle s’en va ! Quand elle revient au château, tout le monde l’applaudit, Bastiaan parle d’une masterclass.

Victor enchaine avec « S.O.S d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine. Il part défaitiste, il a des soucis avec sa voix depuis le réveil. Et il rate une note haute et il ferme beaucoup trop les yeux.

Bastiaan a choisi « Lettre à France » de Michel Polnareff. Les profs ont l’air très content, les élèves l’applaudissent ! Bastiaan sort pourtant en pensant que c’était nul. Les autres le rassurent.

Théo surprend les profs : il a choisi « Je t’aime » de Lara Fabian. Sans surprise, quelques faussetés mais c’était mieux qu’en répétitions. Marlène lui demande pourquoi il a choisi cette chanson, il explique qu’il l’a trouvait moins risquée que « Lettre à France » et que le texte lui parlait.

On termine avec Ambre, qui est immunisée. Elle passe sur « Lettre à France » de Michel Polnareff. Comme toujours avec Ambre, c’est très réussi !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a trouvé Sarah, Anouk, Bastiaan et Ambre au dessus du lot sur ces évaluations, globalement bien réussies. Victor et Théo étaient dessous et devraient surement être nominés. Pour le 3ème, ça va surement se jouer à pas grand chose ! Réponse mercredi soir en fin de quotidienne.

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.