L’Île de la tentation : la nouvelle saison arrive sur W9 dès le 20 janvier 2026

W9 annonce le grand retour de « L’Île de la tentation » dès le mardi 20 janvier 2026 à 21h25. L’émission emblématique des relations amoureuses revient pour une nouvelle saison inédite, annoncée comme la plus intense, la plus imprévisible et la plus bouleversante jamais proposée.











Cinq couples prêts à tout risquer pour la vérité

Cette nouvelle saison met en scène cinq couples, unis depuis de nombreuses années et convaincus de la solidité de leur amour. Déterminés à lever leurs doutes, ils acceptent de se confronter à l’épreuve ultime : la tentation.

Séparés pendant 16 jours, sans aucun moyen de communication, chacun devra affronter ses propres limites. Les femmes vivront sur une plage paradisiaque aux côtés de dix tentateurs célibataires, tandis que leurs conjoints partageront leur quotidien avec dix tentatrices, toutes bien décidées à faire vaciller les certitudes. Dans ce décor de rêve, loin de leurs repères et de leur routine, les masques tomberont rapidement.









Une saison placée sous le signe des émotions et des révélations

Moments de complicité, attirances inattendues, révélations choc et décisions irréversibles rythmeront cette aventure hors norme. Au fil des jours, chaque candidat va se dévoiler, parfois se perdre, et surtout se confronter à une question essentielle :

leur amour est-il assez fort pour résister à la tentation ?



Cette année plus que jamais, rien ne se déroulera comme prévu. Les certitudes voleront en éclats, les limites seront repoussées et la vérité frappera parfois là où on l’attend le moins.

Les feux de camp, toujours au cœur de la vérité

Moments mythiques de L’Île de la tentation, les feux de camp seront une nouvelle fois le théâtre des révélations les plus marquantes. Face aux images du comportement de leur partenaire, les émotions seront à fleur de peau. Chaque séquence pourra raviver un doute, briser une illusion ou provoquer un véritable choc émotionnel. Impossible de détourner le regard : la vérité s’imposera, parfois de manière brutale.

Le live : une nouveauté explosive qui change tout

Grande nouveauté de cette saison, le live promet de bouleverser le cours de l’aventure. Grâce à un écran installé directement sur la plage, les couples pourront désormais voir en direct ce qu’il se passe sur l’autre plage. Chaque regard, chaque geste, chaque rapprochement pourra déclencher une réaction immédiate et incontrôlable. Cette innovation va intensifier la pression, déstabiliser les candidats et transformer profondément l’expérience.

👉 Rendez-vous dès le mardi 20 janvier 2026 à 21h25 sur W9 pour découvrir cette nouvelle saison de « L’Île de la tentation ». Ils sont venus avec des questions. Ils repartiront avec des réponses. En couple… ou célibataires.