Un Si Grand Soleil Spoiler : Alix arrêtée par la police ! (épisode du 1er janvier)

Un si grand soleil spoiler épisode 1827 du 1er janvier 2026 – On peut dire que les choses vont mal tourner pour Alix Dardel dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que son acheteuse débarque à la galerie pour conclure la vente du tableau et le récupérer, Alix doit lui annoncer un contre-temps administratif…











Elle lui parle du certificat d’authenticité en cours d’analyses par la police. La cliente est dubitative mais Alix tente de la rassurer. Sauf qu’au même moment au commissariat, Yann annonce à Becker que le certificat est un faux ! Becker se frotte les mains à l’idée d’enfin pouvoir faire tomber Alix.

Yann et Thierry débarquent alors à la galerie, sous les yeux de l’acheteuse. Ils annoncent que le certificat est un faux, Alix est sous le choc. Et pire, ils saisissent le tableau pour le faire expertiser ! Alix sait que ça va prendre des semaines, elle va se retrouver en grandes difficultés financières…

Yann arrête Alix et l’emmène au commissariat pour l’interroger. Elle assure qu’elle ne comprend pas et crie au harcèlement. De retour à la galerie, elle retrouve Ulysse et lui confie qu’elle pense que c’est un coup de Chaligny pour se venger…



