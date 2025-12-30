Ici Tout Commence spoiler : Coline doute face au regard des autres... (vidéo épisode du 1er janvier)



Ici tout commence spoiler – Coline et César sont désormais en couple dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Coline va douter alors qu’elle entend les autres se moquer de leur couple et dire qu’ils sont mal assortis…











Coline va se confier à César, elle se demande pourquoi il est avec elle et surtout s’ils seraient en couple sans l’histoire avec Amaury et Gaspard. César trouve les bons moments pour la rassurer, il lui assure qu’il ne voit qu’elle et qu’il l’a toujours regardée. Il se souvient même de ce qu’elle portait la première fois qu’il l’a vue !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1341 du 1er janvier 2026 : Coline se pose des questions

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



