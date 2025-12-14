« Mes Très Chers Enfants » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (14 décembre))



« Mes Très Chers Enfants », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film réalisé par Alexandra Leclère avec Josiane Balasko et Didier Bourdon dans les rôles principaux.





À voir ou revoir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en streaming sur France.TV.







« Mes Très Chers Enfants » : l’histoire

Chantal et Christian savourent une retraite tranquille, mais depuis le départ de leurs enfants, Sandrine et Stéphane, les contacts se sont faits de plus en plus rares, tout comme les moments passés en famille. Lorsque ces derniers annoncent qu’ils ne seront pas présents pour Noël, c’est la goutte de trop. Déterminés à les faire revenir, Chantal et Christian montent un stratagème audacieux : leur faire croire qu’ils ont gagné le gros lot. Un mensonge risqué, né du désespoir, qui pourrait bien avoir des conséquences inattendues…



Casting, interprètes

Dans les rôles principaux : Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berri, Ben, Laurent Stocker et Joséphine De Meaux.

La bande-annonce de votre film