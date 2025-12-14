Les Enquêtes de Vera du 14 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3

Les Enquêtes de Vera du 14 décembre 2025 – Ce dimanche soir sur France 3, la série « Les Enquêtes de Vera » passe en mode rediffusions.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV

Saison 12, épisode 3 « Au nom de la loi » : Le corps de Joel Kingston, jeune policier prometteur, est retrouvé sans vie, flottant dans l’étang d’un parc municipal. Fils d’un ancien agent et connu pour son irréprochable sens du devoir, Joel consacrait toute sa vie à son métier. Mais l’enquête va mettre au jour une réalité plus complexe : son attitude rigide et son attachement strict à la loi lui avaient valu de nombreuses inimitiés, tandis que des soupçons de corruption planaient également sur lui. Vera devra démêler le vrai du faux pour comprendre les circonstances qui ont conduit à la mort tragique du jeune officier.

Saison 3, épisode 1 « Des châteaux en Espagne » : Vera se penche sur l’assassinat d’une jeune kinésithérapeute retrouvée dans un cottage au cœur de la forêt. Les premiers éléments de l’enquête orientent rapidement les soupçons vers un chasseur du voisinage.


