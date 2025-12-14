« Red One » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (14 décembre 2025)

« Red One », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 14 décembre 2025 sur TF1. Un film signé Jake Kasdan avec Dwayne Johnson et Chris Evans dans les rôles principaux.


A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.

« Red One » : histoire

Après la mystérieuse disparition du Père Noël, connu sous le nom de code Red One, le responsable de la sécurité du Pôle Nord n’a d’autre choix que de s’allier au chasseur de primes le plus redouté de la planète pour le retrouver et sauver la magie de Noël. Leur traque les entraîne à travers le monde, où ils devront faire face à de redoutables ennemis, dont la redoutable sorcière des glaces et le demi-frère du Père Noël.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Dwayne Johnson (Callum Drift), Chris Evans (Jack O’Malley), J.K. Simmons (Nick / Red One), Lucy Liu (Zoe), Kiernan Shipka (Gryla), Kristofer Hivju (Krampus), Bonnie Hunt (Madame Noël), Mary Elizabeth Ellis (Olivia), Wesley Kimmel (Dylan)


Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Red Obe » c’est ce dimanche 14 décembre 2025 sur TF1 et TF1+.

