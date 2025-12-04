Miss France 2026 : les 12 candidates demi-finalistes ont été sélectionnées !



La course à la couronne de Miss France 2026 s’accélère. Réuni hier à Amiens, le jury chargé de la pré-sélection a retenu 12 candidates parmi les 30 Miss régionales venues défendre leurs chances. Une étape cruciale, qui prépare le terrain pour la cérémonie nationale très attendue.











Comme le veut la tradition, leurs identités resteront secrètes jusqu’à samedi soir, lors de la grande soirée diffusée en direct sur TF1. Ce n’est qu’au moment de l’ouverture officielle du show que les téléspectateurs découvriront les visages des prétendantes encore en lice pour succéder à Miss France 2025.

Ce jury, composé de professionnels du spectacle, de représentants du comité et d’anciennes Miss France, a passé la journée à examiner critères de prestance, éloquence, aisance scénique et engagement personnel de chacune des candidates. Une sélection rigoureuse et souvent débattue, tant le niveau était élevé cette année.

La cérémonie de samedi, retransmise depuis Amiens, promet d’attirer des millions de téléspectateurs. Entre les prestations, les tableaux thématiques et le vote du public, l’élection devrait une nouvelle fois offrir un spectacle riche en émotions.



Rendez-vous samedi soir sur TF1 pour découvrir les 12 demi-finalistes et suivre, en direct, le couronnement de Miss France 2026.