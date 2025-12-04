N’oubliez pas les paroles du 4 décembre : Manon fait fort et fait grimper ses gains !



N’oubliez pas les paroles du 4 décembre 2025, 8 victoires pour Manon – Nouvelle victoires de Manon ce jeudi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et elle a fait grimper ses gains pour atteindre les 30.000 euros en 8 victoires !











N’oubliez pas les paroles du jeudi 4 décembre 2025, Manon continue

Dans le détail ce jeudi soir, Manon a remporté 2000 euros sur la première émission et la jolie somme de 10.000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 30.000 euros de gains et se dirige vers la barre des 50.000 euros. Va-t-elle y parvenir ? En tout cas elle semble bien partie pour rester longtemps dans « N’oubliez pas les paroles » !

N’oubliez pas les paroles du 4 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.