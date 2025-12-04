Un Si Grand Soleil du 5 décembre : Jérémy trompe Paloma, Lucas flippe (résumé épisode 1808 en avance)



Un si grand soleil du 5 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1808 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 5 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Chez L Cosmétiques, Bertier parle à Lucas des interrogations d’Elisabeth Bastide. Il assure l’avoir couvert et même avoir effacé les données numériques de cette fameuse commande ! Si Elisabeth l’apprend, il risque gros. Il lui dit qu’à partir de maintenant, ils ne doivent plus avoir aucun contact. Lucas ne sait pas comment le remercier, Bertier dit l’avoir fait pour Nathalie et lui rappelle qu’il est en sursis : Elisabeth a porté plainte. Il comprend qu’il va y avoir une enquête. Bertier espère que la police ne remontera pas jusqu’à lui.

Sybille annonce à Richard que toute la cargaison a été saisie par les douanes. Il demande ce qui s’est passé, elle parle d’un contrôle aléatoire. Mais Sybille n’y croit pas, elle pense qu’ils se sont faits balancer par Lucas ! Elle pense qu’il a fait ça pour qu’elle lâche, elle va vite en avoir le coeur net et prendra les mesures qui s’imposent.



Jérémy dit à Janet qu’il a eu les résultats de son patient sportif : cardiopathie congénitale. Il va passer un examen supplémentaire. Elle l’interroge sur son sujet de thèse, il dit avoir quelques idées encore un peu floues. Elle lui dit qu’ils en parleront ce soir lors de leur dîner. Jérémy n’a pas l’air emballé…

Chez Midi Libre, Paloma bosse avec Kira. Elles cherchent la bonne photo pour illustrer un article sur la pétanque. Jérémy l’appelle pour lui rappeler le diner chez Janet, il avait oublié. Ils se retrouvent directement là-bas. Elle dit à Kira qu’elle aime son mec mais niveau organisation, c’est une cata. Ça donne une idée à Kira de faire un article sur la charge mentale des femmes.

Jérémy retrouve son patient entrain de faire des tractions. Jérémy lui rappelle qu’il ne doit faire aucune activité sportive. Il lui annonce qu’il va passer un écho- doppler pour en savoir plus sir l’état de son coeur. Quand Jérémy s’en va, il se remet à faire des tractions !

Emma appelle Victor, elle ne va pas pouvoir venir. Il lui reproche de le planter au dernier moment, elle dit avoir du partir à Paris en urgence pour s’occuper de sa tante malade. Elle ne sait pas quand elle rentre. Victor est en colère, Emma est désolée.

David appelle Jérémy et Laurine, le jeune sportif est en arrêt cardiaque ! Jérémy s’acharne mais son coeur ne reprend pas, il annonce qu’ils l’ont perdu. Laurine tente une dernière fois et son coeur repart. Ils prennent ensuite un verre d’eau, Jérémy dit à Laurine qu’heureusement qu’elle était là. Elle remarque qu’il est en nage et lui éponge le front avant de l’embrasser… Jérémy lui rend son baiser et ils font l’amour !

José donne à Alix de quoi déverrouiller le coffre fort. Il lui explique comment ça fonctionne. Alix n’y arrive pas et s’énerve. A force de persévérance, elle finit par réussir.

Jérémy dit à Laurine qu’il est désolé. Il dit que c’est pas son genre de faire ça, il est en couple. Laurine ne voit pas où est le problème. Elle lui dit qu’elle est ok pour de l’intérim avec lui… Elle sait être discrète. Jérémy reçoit un message, il doit filer.

Alex a eu les douanes, il parle à Becker du butin estimé à 500.000 euros. Il pense qu’ils n’en sont pas à leur coup d’essai et ont du d’abord essayer sur de petites quantités. L Cosmétiques a servi de mule et leur serveur n’ayant pas été piraté, c’est un membre du personnel qui doit être complice. Alex va réinterroger Elisabeth.

Richard lit un magazine chez lui quand Alix débarque avec du champagne. Il est surpris et un peu froid, elle propose de repartir mais il lui dit de rester.

Jérémy et Paloma dinent chez Becker et Janet. Jérémy dit avoir bien été intégré à l’équipe, Janet l’interroge sur Laurine… Il dit que ça va, Janet avoue qu’elle n’a pas un caractère facile. Jérémy dit qu’ils ont appris à se connaitre, ça va mieux. Paloma est surprise. Quand Becker et Janet vont chercher le dessert, Paloma trouve que Jérémy n’a pas l’air bien… Il dit stresser pour son sujet de thèse.

Dans la nuit, Richard ronfle quand Alix se relève. Elle essaie d’ouvrir le coffre quand Richard découvre qu’elle n’est pas dans le lit ! Il se lève, Alix vient d’ouvrir le coffre ! Elle l’entend arriver, elle est terrifiée !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.