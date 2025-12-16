N’oubliez pas les paroles du 16 décembre : Raphaël passe un cap



N’oubliez pas les paroles du 16 décembre 2025, 10 victoires pour Raphaël – Raphaël a passé le cap des 10 victoires ce mardi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Il a remporté un séjour à la mer ou à la montagne pour sa 10ème victoire.











Dans le détail ce mardi soir, le maestro n’a rien gagné sur la première émission et il a ensuite remporté 1000 euros sur la deuxième émission. Il totalise 38000 euros de gains en 10 victoires et sera de retour mercredi soir pour peut être passer la barre des 50000 euros.

N’oubliez pas les paroles du 16 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.