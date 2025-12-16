Star Academy 2025 : découvrez le classement et les duels de la semaine 9

Par

Star Academy 2025, le classement de la semaine 9 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman est venu annoncer aux élèves de la Star Academy 2025 le noms de l’élève immunisé en cette semaine des duels, mais aussi le classement complet.


Capture TF1


On peut déjà vous révéler le classement complet de la semaine, dominé par Anouk qui a décroché l’immunité. Après l’annonce du classement complet, Michaël a fait choisir les adversaires des 4 duels du prime, par ordre de classement. Victor, 2ème, a donc débuté en choisissant Théo, arrivé dernier des évaluations, et ainsi de suite.

Classement complet de la semaine

1- Anouk
2- Victor
3- Bastiaan
4- Ambre
5- Mélissa
6- Sarah
7- Léa
8- Jeanne
9- Théo

Les 4 duels pour le prime

Victor face à Théo, s’affronteront sur ?
Bastiaan face à Léa, s’affronteront sur ?
Ambre face à Jeanne, s’affronteront sur « I love rock n’roll » de Joan Jett & The Blackhearts
Mélissa face à Sarah, s’affronteront sur « La foule » d’Edith Piaf


Rappelons que pendant le prime, on aura les 4 duels et les téléspectateurs voteront pour désigner un gagnant dans chaque duel. Les 4 perdants seront nominés et le public votera pour leurs préférés, celui qui aura reçu le moins de votes sera éliminé et ne retournera pas au château !

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

