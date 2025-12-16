Demain Nous Appartient spoiler : Damien inquiet, Audrey disparait ! (vidéo épisode du 19 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Damien débarque au Spoon pour voir Audrey, celle-ci a disparu !











Publicité





Bart explique à Damien qu’Audrey est partie il y a un petit moment, elle n’était pas bien… Damien s’inquiète, elle n’est pas à la maison. La disparition d’Audrey a-t-elle un lien avec Clément et Théophile ? Damien est très inquiet et s’interroge.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Marguerite apprend une mauvaise nouvelle (vidéo épisode du 18 décembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2099 du 19 décembre 2025 : la disparition d’Audrey

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.