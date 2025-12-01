N’oubliez pas les paroles du 1er décembre : l’élimination d’Angélique, qui est la nouvelle maestro ?



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 1er décembre 2025, élimination d’Angélique – Angélique a finalement été éliminée ce lundi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 46.000 euros de gains en 11 victoires.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du lundi 1er décembre 2025, Angélique éliminée

Avec 30 points de retard sur son adversaire, Manon, Angélique était dans le fauteuil. Et Manon a chanté « La vie en rose » assez loin pour être irrattrapable et éliminer Angélique ! Manon est ainsi devenue maestro ce soir, elle a remporté 1.000 euros de gains pour sa première victoire.

N’oubliez pas les paroles du 1er décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.