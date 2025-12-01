Demain Nous Appartient spoiler : Lizzie surprend Marceau qui... (vidéo épisode du 4 décembre)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Marceau va vite récupérer de son agression dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, c’est un Marceau en pleine forme que Lizzie va surprendre torse nu dans le bureau de sa mère !











Lizzie ne s’attendait pas à ça en entrant dans le bureau d’Erica. Elle tombe nez à nez avec Marceau torse nu ! Il lui explique qu’il a taché son sweat-shirt et qu’il veut le nettoyer avec un produit trouvé dans le bureau de sa mère… Et alors que Lizzie lui explique qu’il n’a rien à faire là, Marceau s »approche et joue de son charme… Lizzie ne semble pas insensible mais garde son sang froid jusqu’à ce qu’il sorte.

Lizzie aurait-elle un petit faible pour Marceau ? En tout cas il a réussi à ce qu’elle accepte de ne pas parler à Erica de sa venue dans son bureau…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2088 du 4 décembre 2025 : Marceau charme Lizzie

