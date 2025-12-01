Quotidien du 1er décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 1er décembre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien : les invités du 1er décembre 2025

📰 Tristan Waleckx et Lilya Melkonian pour parler « Complément d’enquête : Des infos ou désinfo ? La méthode CNews », diffusé sur France 2

🎤 Léane et Théo L., les deux derniers candidats éliminés de la Star Academy 2025. Ils reviendront sur leur parcours au château de Dammarie-les-Lys.


🎭 Panayotis Pascot et Fary pour « Loups-garous – Saison 2 », dont le lancement est programme dès le vendredi 5 décembre en prime sur CANAL+.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 1er décembre 2025 à 19h25 sur TMC.

