N’oubliez pas les paroles du 27 décembre : Angelina passe un cap, ses gains explosent !

N’oubliez pas les paroles du 27 décembre 2025, 11 victoires pour Angelina – Angelina a franchi le cap des 10 victoires ce samedi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a fait grimper ses gains et elle est déjà proche des 100.000 euros !











N’oubliez pas les paroles du samedi 27 décembre 2025, Angelina fait grimper ses gains

Dans le détail ce samedi soir, Angelina a gagné 1.000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 94.000 euros de gains en 11 victoires et elle a aussi remporté un séjour en thalasso pour sa 10ème victoire.

N’oubliez pas les paroles du 27 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.