Demain Nous Appartient spoilers : un départ, Alain face à la vérité sur Pédro, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Pédro, le fils d’Alain, venu à Sète pour tenter de récupérer Orso ! Il va piéger Soizic pour parvenir à ses fins, mais par chance, l’enlèvement est évité de peu. Très vite, la police soupçonne le fils d’Alain. En fin de semaine, Alain découvre la vérité sur son fils et disparait…

De son côté, Mélody annonce à Bastien qu’ils quittent Sète ! Elle a demandé sa mutation, elle est affectée dès la rentrée dans un lycée à Bézier. Bastien est sous le choc.

Quant à Karim, il vexe Emilie et tente de rattraper le coup…



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Lundi 29 décembre 2025 (épisode 2106) : Pedro piège Soizic pour arriver à ses fins. Karim prend enfin les devants. Kévin part en mission pour Valentine.

Mardi 30 décembre 2025 (épisodes 2107) : Avec ses soupçons, Soizic se met Alain à dos. Mélody annonce un nouveau départ à Bastien. Le date d’Emilie et Karim tourne mal.

Mercredi 31 décembre 20265 (épisode 2108) : Martin prend une décision radicale pour l’avenir d’Orso. Blessé, Karim tente habilement de reconquérir Emilie. Le Nouvel An de Noor prend une tournure inattendue.

Jeudi 1er janvier 2026 (épisode 2109) : Alain apprend la vérité sur son fils. Georges fait une proposition surprenante à Melody. Vis-à-vis de Romain, Noor ne sait pas sur quel pied danser.

Vendredi 2 janvier 2026 (épisode 2110) : Alain a soudainement disparu. Devant Valentine, Kevin fait le coq. Chloé et Raphaëlle proposent à leurs filles de partir en vacances.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…