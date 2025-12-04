Demain Nous Appartient spoiler : Jack et Lizzie assistent à un drame ! (vidéo épisode du 9 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Les choses vont encore une fois mal tourner à Sète dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 <« Demain nous appartient ». Sur le port de Sète, Jack et Lizzie vont assister à un drame !











Nordine patrouille avec un collègue non loin du port quand une femme se fait voler son sac à main. Et en pleine course poursuite avec la police, l’homme en fuite va percuter quelqu’un de plein fouet sur le port. L’homme tombe à l’eau entre deux bateaux ! Jack et Lizzie, témoins de la scène, se précipitent. Mais vont-ils réussir à le sauver ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bart fait une proposition à Philippine ! (vidéo épisode du 8 décembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2091 du 9 décembre 2025 : drame sur le port de Sète

