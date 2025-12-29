Pandore du 29 décembre 2025 : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Après un lancement réussi la semaine dernière, Olivier Minne vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour l’épisode 2 de « Pandore », son tout nouveau jeu d’aventure événement. Après l’élimination de Brigitte lors du premier épisode, qui osera ouvrir la boite de Pandore ce soir et qui va quitter l’aventure ?





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Pandore du 29 décembre 2025 : présentation et extrait vidéo de l’épisode 2

Ce soir au début de l’épisode 2, Alban, Franck et Coralie sont face à la boite de Pandore. Qui va décider de l’ouvrir ? Quels joueurs devront ensuite s’affronter en duel et qui sera éliminé ? Suspense !



"Je vais vomir !"

Manger du poisson cru est un défi de taille pour Reda ! 🤢#Pandore : une seule règle, ne pas ouvrir la boîte, lundi 29 décembre à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/RpYtvF1uF9 — M6 (@M6) December 27, 2025

Rappel du principe : 12 mortels face aux dieux

Les dieux ont choisi de soumettre à nouveau la Boîte au jugement des mortels. Douze candidats, femmes et hommes, triés sur le volet pour leur puissance, leur endurance et leur savoir, sont projetés aux limites du monde connu… en Andalousie, terre où la Boîte aurait refait surface.

Leur but ? S’emparer d’une récompense mythique de 100 000 euros, en relevant des épreuves directement héritées des plus grands récits de la mythologie grecque : réussir les travaux d’Hercule, affronter le cheval de Troie, braver l’épée de Damoclès, triompher de Méduse, hisser le rocher de Sisyphe, dompter le feu de Prométhée, résister au chant des sirènes… et surtout, survivre à l’épreuve suprême de la Boîte de Pandore.

À chaque épisode, les candidats seront poussés dans leurs retranchements, aussi bien sur le plan physique que mental et intellectuel. Au terme de chaque journée, deux « mortels » seront désignés : leurs noms seront enfermés dans la Boîte de Pandore. Si, au crépuscule, ils y figurent toujours, ils devront s’affronter lors d’un duel fatal, dont l’issue sera sans appel pour le perdant.

Autre tentation redoutable : ouvrir la Boîte. Régulièrement, deux candidats seront confrontés à ce choix interdit, tandis que le reste du groupe tentera de les en dissuader. Car chaque ouverture libère la colère des dieux et réduit inexorablement la valeur de la récompense finale.