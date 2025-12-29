« Meurtres au paradis » du 29 décembre 2025 : l’épisode inédit ce soir sur France 2



« Meurtres au paradis » du 29 décembre 2025. Ce lundi soir à la télé, France 2 diffuse un épisode de Noël inédit de votre série « Meurtres au paradis ». Il s’intitule « Noël entre deux îles ».





Rendez-vous ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV.







« Meurtres au paradis » du 29 décembre 2025, présentation de l’épisode « Noël entre deux îles »

À l’approche de Noël, Mervin, toujours sans nouvelles de son frère Solomon, devient de plus en plus irritable, d’autant qu’il doit assurer le rôle de narrateur lors de la célébration de l’église. Mais un meurtre vient bouleverser la période des fêtes. L’enquête s’annonce complexe : un cadavre est découvert dans la piscine de la villa louée par quatre touristes anglais venus célébrer Noël pour leur entreprise, Dugdale. Tous prétendent ne pas connaître la victime. De son côté, Selwyn retrouve l’arme du crime en Angleterre, dans le tiroir du bureau d’une ancienne employée ayant disparu avec la caisse. Mervin s’acharne alors à gâcher Noël pour tout le monde, y compris pour Selwyn, bloqué à Swindon le soir du réveillon qu’il devait passer avec sa fille. Heureusement, la réceptionniste de Dugdale, restée en Angleterre et non invitée aux Caraïbes, lui vient en aide et l’accueille chez elle après l’annonce de l’absence de trains.

Interprètes et personnages

Au casting : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commissaire Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Ginny Holder (Agent Darlene Curtis), Alix Serman (Darrian St Jules), Billy Harris (Neil Dugdale), Josie Lawrence (Marjorie Dodds), James Baxter (Gavin Bradbury), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Kate Ashfield (Helen Dugdale), Oriana Charles (Ashley Simms) et Pearl Mackie (Karen Hickson)



