« Viva Maria ! » : histoire et interprètes du film avec Brigitte Bardot ce soir sur France 3 (29 décembre)

« Viva Maria ! », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3 en hommage à Brigitte Bardot. Réalisé par Louis Malle, ce film est sorti en salle en 1965 avec BB en actrice principale.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







« Viva Maria ! » : l’histoire de votre film

Au tout début du XXᵉ siècle, lors de leur première apparition en duo, deux jeunes femmes réunies par le hasard dans une troupe itinérante de music-hall transforment un incident de costume en véritable invention : l’effeuillage. Leur succès semble assuré, jusqu’à ce qu’elles se retrouvent entraînées malgré elles dans une révolte paysanne menée par un jeune homme passionné, dont elles tombent toutes deux amoureuses — l’une au grand jour, l’autre en silence.



Casting

Avec Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton, Charles Denner, Gregoire Aslan, etc.

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…