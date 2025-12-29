« Viva Maria ! » : histoire et interprètes du film avec Brigitte Bardot ce soir sur France 3 (29 décembre)

Par /

Publicité

« Viva Maria ! », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3 en hommage à Brigitte Bardot. Réalisé par Louis Malle, ce film est sorti en salle en 1965 avec BB en actrice principale.


A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)

« Viva Maria ! » : histoire et interprètes du film avec Brigitte Bardot ce soir sur France 3 (29 décembre)



Publicité

« Viva Maria ! » : l’histoire de votre film

Au tout début du XXᵉ siècle, lors de leur première apparition en duo, deux jeunes femmes réunies par le hasard dans une troupe itinérante de music-hall transforment un incident de costume en véritable invention : l’effeuillage. Leur succès semble assuré, jusqu’à ce qu’elles se retrouvent entraînées malgré elles dans une révolte paysanne menée par un jeune homme passionné, dont elles tombent toutes deux amoureuses — l’une au grand jour, l’autre en silence.


Publicité

Casting

Avec Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton, Charles Denner, Gregoire Aslan, etc.

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…

A LIRE AUSSI
France 2 déprogramme « Gran Turismo » pour rendre hommage à Brigitte Bardot
France 2 déprogramme "Gran Turismo" pour rendre hommage à Brigitte Bardot
20h30 le dimanche du 28 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse
20h30 le dimanche du 28 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse
Vivement Dimanche du 28 décembre 2025 : les invités de Michel Drucker
Vivement Dimanche du 28 décembre 2025 : les invités de Michel Drucker
Brigitte Bardot est morte à 91 ans
Brigitte Bardot est morte à 91 ans


Publicité


Retour en haut